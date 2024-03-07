Каталонський клуб збирає український легіон

Джерело - Esport3.

Каталонська Жирона Артема Довбика та Віктора Циганкова стежить за двома півзахисниками донецького Шахтаря: Георгієм Судаковим та Артемом Бондаренком.

Про це пише іспанське видання Esport3.

Однак у Іспанії розуміють, що обидва футболісти одночасно можуть дорого обійтися команді. Такої думки дотримується колишній спортивний директор Дніпра Жорді Гратакос.

Цього сезону Судаков провів 22 матчі, відзначившись 4 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 18 млн євро. Бондаренко має 2 голи та 7 асистів у 18 матчах. Його цінник - 9 млн євро.

Раніше повідомляли, що Жирона готує трансфер гравця київського Динамо.

Нагадаємо, у останній грі Жирони в Ла Лізі українці Циганков і Довбик провели по 90 хвилин.