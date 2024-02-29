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Жирона готує трансфер гравця збірної України

Жирона зацікавлена у трансфері правого захисника
Сьогодні 09:25 165 0
Жирона готує трансфер гравця збірної України
#Динамо Київ, #Жирона, #Футбольні трансфери, #Олександр Тимчик

Джерело - football24.ua.

Жирона, за який виступають два українці Артем Довбик та Віктор Циганков, націлилася на трансфер  27-річного українського правого захисника Динамо Олександра Тимчика.

Про це повідомляє Футбол24.

Кандидатуру українського оборонця розглядають, як заміну Яну Коуту, який повернеться у Манчестер Сіті після завершення сезону через закінчення терміну оренди.

Тимчик імпонує головному тренеру іспанського клубу Мічелу. Також клуб влаштовує вигідна трансферна вартість гравця. Керівництво жиронців планують викласти за Тимчика не більше 3-4 млн євро, а Довбик та Циганков сприятимуть швидкій адаптації в команді. До того ж Тимчик уже має досвід взаємодії з Циганковим на правому фланзі у Динамо.

Підписання гравця могло відбутися вже цієї зими, але Жирона тимчасово відмовилась від цього задуму через травму українця. До цієї теми збираються повернутись влітку.

Тимчик виступає за основну команду Динамо з 2020 року. Всього Олександр провів за киян 66 матчів, у яких відзначився 4 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, Жирона у 26 турі Ла Ліги розгромила Райо Вальєкано з рахунком 3:0, а один із голів забив Віктор Циганков. Після цього матчу клуб піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від Реала на 6 очок.

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