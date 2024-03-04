Мадридці вирішили повернути свого гравця

Мадридський Реал бажає викупити захисника Мігеля Гутьєрреса в Жирони.

Про це повідомляє Cadena SER.

Мадридці мають право зворотного викупу 22-річного вихованця за 8 мільйонів євро, і клуб збирається скористатися цією опцією після закінчення сезону.

Футболіст може стати змінником для Альфонсо Девіса чи Ферлана Менді наступного сезону.

У поточній кампанії Гутьєррес провів 30 матчів, забив один гол та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці. Раніше повідомлялося, що Кроос підпише новий контракт із Реалом.