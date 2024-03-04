Джерело - isport.ua.
Мадридський Реал бажає викупити захисника Мігеля Гутьєрреса в Жирони.
Про це повідомляє Cadena SER.
Мадридці мають право зворотного викупу 22-річного вихованця за 8 мільйонів євро, і клуб збирається скористатися цією опцією після закінчення сезону.
Футболіст може стати змінником для Альфонсо Девіса чи Ферлана Менді наступного сезону.
У поточній кампанії Гутьєррес провів 30 матчів, забив один гол та віддав шість результативних передач.
Нагадаємо, Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці. Раніше повідомлялося, що Кроос підпише новий контракт із Реалом.