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Ступар: Детектор брехні - гучне ноу-хау у нашому футболі

Колишній арбітр ФІФА - про нововведення у футболі
Сьогодні 19:15 95 0
Ступар: Детектор брехні - гучне ноу-хау у нашому футболі
#Мирослав Ступар

Джерело - expres.online.

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар позитивно сприймає використання детектора брехні в українському футболі.

Про це заявив сам Ступар.

"Детектор брехні - гучне ноу-хау у нашому футболі. Воно може зробити арбітраж справедливішим. Судді відчуватимуть більшу відповідальність, бо поліграф не обдуриш.

Іноді можуть спалахувати гучні конфлікти між суддями і представниками певних клубів, тож варто, щоб у деяких іграх ці арбітри не судили матчі команд, з якими виник конфлікт. Жеребкування, на жаль, не розділить сторони конфлікту. Усі ці деталі варто врахувати.

Зрештою, перший тур УПЛ показав, що помилок - сила-силенна, бо в нашій суддівській команді небагато висококваліфікованих арбітрів, деякі відповідають рівню другої ліги. Треба змінити систему підготовки суддів.

От наші арбітри роками їздять на закордонні тренувальні збори і сидять там за партами, слухають теорію та дивляться телевізор. А їм потрібна практика, треба обслуговувати матчі навіть у міжсезонні, щоб набувати ігрового досвіду. Вірю, що Катерина Монзуль це виправить. Також вірю, що нова керівниця принесе об’єктивність у суддівський цех",  - сказав Ступар.

Раніше визначились коментатори 20 туру УПЛ.

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