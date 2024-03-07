Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар позитивно сприймає використання детектора брехні в українському футболі.

Про це заявив сам Ступар.

"Детектор брехні - гучне ноу-хау у нашому футболі. Воно може зробити арбітраж справедливішим. Судді відчуватимуть більшу відповідальність, бо поліграф не обдуриш.

Іноді можуть спалахувати гучні конфлікти між суддями і представниками певних клубів, тож варто, щоб у деяких іграх ці арбітри не судили матчі команд, з якими виник конфлікт. Жеребкування, на жаль, не розділить сторони конфлікту. Усі ці деталі варто врахувати.

Зрештою, перший тур УПЛ показав, що помилок - сила-силенна, бо в нашій суддівській команді небагато висококваліфікованих арбітрів, деякі відповідають рівню другої ліги. Треба змінити систему підготовки суддів.

От наші арбітри роками їздять на закордонні тренувальні збори і сидять там за партами, слухають теорію та дивляться телевізор. А їм потрібна практика, треба обслуговувати матчі навіть у міжсезонні, щоб набувати ігрового досвіду. Вірю, що Катерина Монзуль це виправить. Також вірю, що нова керівниця принесе об’єктивність у суддівський цех", - сказав Ступар.