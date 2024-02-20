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Українських арбітрів очікує поліграф та жеребкування при призначенні на матчі

Сьогодні 16:55 130 0
Українських арбітрів очікує поліграф та жеребкування при призначенні на матчі
#Катерина Монзуль

Джерело - УАФ.

Виконком Української асоціації футболу підтримав пропозицію ввести обов’язкове проходження арбітрами дослідження із застосуванням поліграфа ("детектора брехні") у змагальний та позазмагальний період.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Крім того, при призначенні арбітрів на матчі буде використовуватися система жеребкування.

Як вже повідомлялось, рішенням Виконкому Української асоціації футболу головою Комітету арбітрів УАФ було призначено Катерину Монзуль.

Голові комітету арбітрів та адміністрації УАФ доручено розробити процедуру дослідження із застосуванням поліграфа та процедури жеребкування.

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