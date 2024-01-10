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Дніпро-1 зацікавлений у підписанні двох гравців Шахтаря

Дніпро-1 зацікавлений у підписанні двох гравців Шахтаря
Сьогодні 21:13 163 0
Дніпро-1 зацікавлений у підписанні двох гравців Шахтаря
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 планує підсилити свій склад у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

На радар дніпрян потрапили два гравці донецького Шахтаря – півзахисник Олег Очеретько та нападник Богдан В'юнник.

Обидва футболісти не являються гравцями основної обойми "гірників", Очеретько відіграв за донецький клуб лише три матчі в УПЛ, а В'юнник – шість.

Також,  Дніпро-1 може посилитись нападником азербайджанської Зіри Владиславом Кулачем, який має контракт з клубом до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, клуби УПЛ створили новий телепул.

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