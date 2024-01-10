Дніпро-1 зацікавлений у підписанні двох гравців Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 планує підсилити свій склад у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
На радар дніпрян потрапили два гравці донецького Шахтаря – півзахисник Олег Очеретько та нападник Богдан В'юнник.
Обидва футболісти не являються гравцями основної обойми "гірників", Очеретько відіграв за донецький клуб лише три матчі в УПЛ, а В'юнник – шість.
Також, Дніпро-1 може посилитись нападником азербайджанської Зіри Владиславом Кулачем, який має контракт з клубом до кінця поточного сезону.
Нагадаємо, клуби УПЛ створили новий телепул.