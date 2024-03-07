Ванат та Шапаренко - у складі Динамо на матч проти Вереса

Джерело - Чемпіон.
У Рівному відбудеться матч 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому Верес прийме київське Динамо.
Стартові склади:
Верес: Когут, Шевченко, Жуліо Сезар, Кучеренко, Морозко, Банада, Кучеров, Шастал, Шарай, Гайдучек, Мрвальєвич
Запасні: Паст, Сміян, Вовченко, Гакман, Кухарук, Кльоц, Шестаков, Янаков, Світюха, Сачук, Шаран, Шух
Динамо: Бущан, Попов, Михавко, Шепелєв, Волошин, Шапаренко, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Дубінчак, Ванат
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Тимчик, Дячук, Сирота, Біловар, Беніто, Пономаренко
Гра на стадіоні Авангард розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Верес наразі знаходиться на 15-му місці в турнірній таблиці з 12 очками в активі. Динамо йде на четвертому місці з 32 балами та трьома іграми в запасі.
Раніше стало відомо, які гравці киян отримали виклик до національної збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини.