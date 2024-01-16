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Манчестер Сіті зацікавився Кварацхелією

Манчестер Сіті шукає вінгера
Сьогодні 14:25 185 0
Манчестер Сіті зацікавився Кварацхелією
Фото - Getty Images
#Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - ua-football.com.

Манчестер Сіті вивчає ринок вінгерів, які могли б поповнити склад команди.

Про це повідомляє Daily Mail.

Серед основних претендентів називають Педру Нету з Вулвергемптона, Савіо з Жирони і Хвічу Кварацхелію з Наполі. Однак до Хвічі інтерес за останні місяці знизився.

Нету в нинішньому сезоні зіграв 12 матчів, забив один м'яч і віддав дев'ять гольових передач. До 23-річного португальця також проявляє інтерес лондонський Арсенал.

City Football Group, якій належить Жирона, проігнорувала всі пропозиції щодо Савіо, тому Сіті може взяти його на контракт уже взимку. 19-річний бразилець у сезоні-2023/2024 зробив 6+5 у 22 іграх.

Кварацхелія в нинішньому сезоні провів 26 матчів, забив п'ять м'ячів і віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл може орендувати Філіпса в Манчестер Сіті.

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