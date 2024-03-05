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Відомі суперники України у відборі на жіноче Євро-2025

Жеребкування пройшло у Ньйоні (Швейцарія)
Сьогодні 14:39 113 0
Відомі суперники України у відборі на жіноче Євро-2025
#Жіноча збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Україна отримала суперників у відборі на Євро-2025 серед жінок із футболу. Наша збірна гратиме проти Хорватії, Вельсу та Косово.

Українки виступатимуть у Лізі B. 

Склад групи

  • Хорватія
  • Вельс
  • Україна
  • Косово

Жеребкування відбулося сьогодні у швейцарському Ньйоні.

Україна не зможе напряму вийти на Євро, проте здатна поборотися за путівку шляхом потрапляння у плей-оф. Для цього спершу потрібно виграти групу або стати однією з двох найкращих команд.

Нагадаємо, відбір на чемпіонат Європи розпочнеться у квітні 2024 року.

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