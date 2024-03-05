Жеребкування пройшло у Ньйоні (Швейцарія)

Джерело - Чемпіон.

Україна отримала суперників у відборі на Євро-2025 серед жінок із футболу. Наша збірна гратиме проти Хорватії, Вельсу та Косово.

Українки виступатимуть у Лізі B.

Склад групи

Хорватія

Вельс

Україна

Косово

Жеребкування відбулося сьогодні у швейцарському Ньйоні.

Україна не зможе напряму вийти на Євро, проте здатна поборотися за путівку шляхом потрапляння у плей-оф. Для цього спершу потрібно виграти групу або стати однією з двох найкращих команд.

Нагадаємо, відбір на чемпіонат Європи розпочнеться у квітні 2024 року.

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