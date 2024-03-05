Джерело - Чемпіон.
Україна отримала суперників у відборі на Євро-2025 серед жінок із футболу. Наша збірна гратиме проти Хорватії, Вельсу та Косово.
Українки виступатимуть у Лізі B.
Склад групи
- Хорватія
- Вельс
- Україна
- Косово
Жеребкування відбулося сьогодні у швейцарському Ньйоні.
Україна не зможе напряму вийти на Євро, проте здатна поборотися за путівку шляхом потрапляння у плей-оф. Для цього спершу потрібно виграти групу або стати однією з двох найкращих команд.
Нагадаємо, відбір на чемпіонат Європи розпочнеться у квітні 2024 року.
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