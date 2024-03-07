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Союзник не на словах: Литва не гратиме з білорусами

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Союзник не на словах: Литва не гратиме з білорусами

Джерело - 15min.lt.

Жіноча збірна Литви бойкотуватиме матчі з Білоруссю у відборі на чемпіонат Європи-2025.

Про це повідомив президент Литовської футбольної федерації (LFF) Едгарас Станкявічюс.

За результати жеребкування литовці потрапили в одну групу з білорусами в межах кваліфікації на Євро-2025. Окрім них, у групі також Кіпр і Грузія.

"Ми можемо отримати технічні поразки, покарання, нуль очок, але ми не будемо грати. На це згоден і тренер. Здається, в УЄФА теж нас розуміють, знають ситуацію, просто треба зрозуміти, яким буде покарання (за бойкот -прим).

Наша основна позиція — не грати. З іншого боку, УЄФА не має звідки нас викидати. Хіба що з цієї кваліфікації. У нижчий дивізіон нас не відправлять, тому що ми там все одно", – сказав Станкявічюс.

Національну команду Білорусі не відсторонили від змагань у футболі з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але зобов'язали грати матчі на нейтральній території.

Відбір на Євро-2025 стартує 3 квітня 2024 року. Розклад матчів з'явиться згодом.

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