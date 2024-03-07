Джерело - Чемпіон.
6 березня кам’янець-подільський Епіцентр у Києві зіграв унічию з Діназом (Вишгород, Київської області).
Епіцентр продовжує збори в Києві, де 13 березня зіграє ще один контрольний поєдинок - суперником буде вінницька Нива.
Контрольний матч
6 березня
Голи: 0:1 - 9 Кіріченко, 1:1 - 42 Ляшенко
Стартовий склад ФК Епіцентр: Жмурко, Климець, Алібеков, Мороз, Кристін В., Ліповуз, Глущук, Беженар, Стень, Кравчук, Гірний.
На заміну виходили: Ляшенко, Григоращук, Жмуйда, Полюлях, Бендера, Кристін С., Козловський.
Нагадаємо Буковина впевнено переграла лідера Другої ліги у контрольному матчі.