Тухель готовий повернутися у Челсі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Томас Тухель хоче продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) після того, як залишить німецький клуб.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Томас не виключає повернення у Челсі, з яким працював із лютого 2021 року по вересень 2022-го. Під його керівництвом лондонці виграли Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

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Раніше стало відомо, що мюнхенці домовилися про розірвання контракту з Тухелем. Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.