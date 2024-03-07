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Тухель готовий повернутися у Челсі

Сьогодні 15:57 155 0
Тухель готовий повернутися у Челсі
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Томас Тухель, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Томас Тухель хоче продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) після того, як залишить німецький клуб.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Томас не виключає повернення у Челсі, з яким працював із лютого 2021 року по вересень 2022-го. Під його керівництвом лондонці виграли Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Також фахівець зацікавлений у роботі в Манчестер Юнайтед, який влітку може звільнити Еріка тен Гага

Раніше стало відомо, що мюнхенці домовилися про розірвання контракту з Тухелем.  Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

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