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Тухель хоче повернутися в АПЛ

Сьогодні 13:07 134 0
Тухель хоче повернутися в АПЛ
#Баварія, #Манчестер Юнайтед, #Томас Тухель

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Баварії Томас Тухель хоче повернутися в англійську Прем'єр-лігу (АПЛ) після того, як залишить німецький клуб.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Тухель може замінити наставника Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага.

 "Манчестер Юнайтед прагне створити футбольну структуру, яка буде довгостроковою та орієнтованою на майбутнє. Навіть якщо ви задоволені своїм менеджером, вам все одно якоюсь мірою потрібен план наступництва. І я думаю, що саме тому ми бачимо багато імен, починаючи від Тухеля та Нагельсманна, і закінчуючи кимось на кшталт Зідана.

Якщо зміни відбудуться, то я думаю, що це правдиві дані. Наскільки мені відомо, Тухель хотів би скористатися можливістю. Він думає, що йому є що довести в Англії. Томас казав, що розчарований манерою свого відходу з Челсі", – сказав Джейкобс.

Раніше стало відомо, що мюнхенці домовилися про розірвання контракту з Тухелем.  Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед після поразки у дербі проти Манчестер Сіті (1:3) йде шостим у чемпіонаті Англії. Відставання від зони Ліги чемпіонів складає 11 очок.

Водночас Баварія у своєму останньому матчі на виїзді зіграла внічию з Фрайбургом (2:2). Мюнхенський клуб на 10 балів відстає від лідера Баєра. Наступну гру команда Тухеля зіграє 5 березня проти Лаціо у поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (перша гра завершилася поразкою німців з рахунком 0:1).

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