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Родрі встановив новий рекорд

Сьогодні 13:29 143 0
Родрі встановив новий рекорд
#Манчестер Сіті, #Родрі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі зіграв у матчі-відповіді проти Копенгагена (3:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ця гра стала 60-ою поспіль, яку "містяни" з іспанцем у складі не програли.

Це найбільший результат для гравця в історії Прем'єр-ліги.

Цього сезону Сіті програв 4 гри, однак півзахисник не з`являвся на полі в цих матчах.

Зазначимо, що наступну гру підопічні Жузепа Гвардіоли проведуть на "Енфілді" проти Ліверпуля.

Нагадаємо, "містяни" встановили унікальне досягнення в ЛЧ.

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