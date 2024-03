Родрі встановив новий рекорд

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі зіграв у матчі-відповіді проти Копенгагена (3:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ця гра стала 60-ою поспіль, яку "містяни" з іспанцем у складі не програли.

Це найбільший результат для гравця в історії Прем'єр-ліги.

🔵 Rodri is now unbeaten in his last 6️⃣0️⃣ matches in all competitions.



It’s the most ever for a player in Premier League history.



Next up: Liverpool-Man City, Sunday. pic.twitter.com/LGlVCN9WSl