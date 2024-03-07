Ман Сіті встановив унікальне досягнення в ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті переграв Копенгаген (3:1) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Для клубу це десята поспіль перемога в головному єврокубковому турнірі.
Таким чином англійська команда стала першим представником своєї країни, яка перебуває на такій серії.
Востаннє підопічні Жузепа Гвардіоли не вигравали у першому півфінальному матчі проти Реала (1:1) в сезоні 2022-23.
Зазначимо, що клуб з Манчестера у дев'яти з десяти останніх зустрічей в ЛЧ забиває по 3 або більше голів.
Свого наступного суперника команда дізнається 15 березня після жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Визначилися перші чвертьфіналісти ЛЧ.
Нагадаємо, нещодавно з`явилася інформація, що Манчестер Сіті цікавиться Кімміхом.