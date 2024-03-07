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Ман Сіті встановив унікальне досягнення в ЛЧ

Сьогодні 08:49 102 0
Ман Сіті встановив унікальне досягнення в ЛЧ
Getty Images
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті переграв Копенгаген (3:1) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Для клубу це десята поспіль перемога в головному єврокубковому турнірі.

Таким чином англійська команда стала першим представником своєї країни, яка перебуває на такій серії.

Востаннє підопічні Жузепа Гвардіоли не вигравали у першому півфінальному матчі проти Реала (1:1) в сезоні 2022-23.

Зазначимо, що клуб з Манчестера у дев'яти з десяти останніх зустрічей в ЛЧ забиває по 3 або більше голів.

Свого наступного суперника команда дізнається 15 березня після жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Визначилися перші чвертьфіналісти ЛЧ.

Нагадаємо, нещодавно з`явилася інформація, що Манчестер Сіті цікавиться Кімміхом.

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