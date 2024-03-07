Джерело - Чемпіон.
7 березня, відбудуться сім матчів 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, португальська Бенфіка нашого Анатолія Трубіна прийме шотландський Рейнджерс.
Розклад перших матчів 1/8 фіналу
- 19:45. Карабах - Баєр Леверкузен
- 19:45. Рома - Брайтон
- 19:45. Спарта Прага - Ліверпуль
- 22:00. Бенфіка - Рейнджерс
- 22:00. Марсель - Вільярреал
- 22:00. Мілан - Славія Прага
- 22:00. Фрайбург - Вест Гем
*Указаний час - київський
Нагадаємо, напередодні, 6 березня, відбувся перший матч протистояння Спортинг - Аталанта.
Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 14 березня.
Паралельно будуть зіграні ще 8 матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).