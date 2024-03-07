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Рома прийме Брайтон, Мілан і Ліверпуль зіграють проти чехів: розклад матчів Ліги Європи

Сьогодні 07:00 148 0
Рома прийме Брайтон, Мілан і Ліверпуль зіграють проти чехів: розклад матчів Ліги Європи
#Бенфіка, #Брайтон, #Ліверпуль, #Ліга Європи, #Мілан, #Рома, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

7 березня, відбудуться сім матчів 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, португальська Бенфіка нашого Анатолія Трубіна прийме шотландський Рейнджерс.

Розклад перших матчів 1/8 фіналу

  • 19:45. Карабах - Баєр Леверкузен
  • 19:45. Рома - Брайтон
  • 19:45. Спарта Прага - Ліверпуль
  • 22:00. Бенфіка - Рейнджерс
  • 22:00. Марсель - Вільярреал
  • 22:00. Мілан - Славія Прага
  • 22:00. Фрайбург - Вест Гем

*Указаний час - київський

Нагадаємо, напередодні, 6 березня, відбувся перший матч протистояння Спортинг - Аталанта. 

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 14 березня.

Паралельно будуть зіграні ще 8 матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

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