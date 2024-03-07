Головне
Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою
Сьогодні 12:07 639
Непереконливий Шахтар і розгублене Динамо. Головні інтриги 20 туру УПЛ
Сьогодні 11:29 153
Аякс прийме Астон Віллу, Фіорентина зіграє з Маккабі: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 07:30 254
Рома прийме Брайтон, Мілан і Ліверпуль зіграють проти чехів: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:00 247
Визначились ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:11 521
Манчестер Сіті впевнено переграв Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 390
Реал зіграв унічию з Лейпцигом та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 909
Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку
Вчора 21:03 5205
Сокіл здолав Київ Кепіталз на останніх хвилинах гри у півфінальній серії чемпіонату України
Вчора 20:07 3613
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Вчора 15:22 3309 2
Прямі трансляції

Голанд — вище Роналду й Мессі за важливим показником у ЛЧ

Сьогодні 11:36 179 0
Голанд — вище Роналду й Мессі за важливим показником у ЛЧ
Getty Images
#Ерлінг Голанд, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд забив у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Копенгагеном (3:1).

Для норвежця цей результативний удар став 41 у головному єврокубку за 37 матчів.

Нападник залишається єдиним гравцем у топ-50 бомбардирів ЛЧ, який в середньому забиває більше гола за гру - його показник дорівнює 1,1. Для порівняння Мессі забивав 0,79 м`яча за гру, а Роналду - 0,77.

На клубному рівні в Ерлінга поки що 216 голів у 251-му проведеному матчі (0,86).

Нагадаємо, що Манчестер Сіті встановив унікальне досягнення в ЛЧ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади 34045 4
Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями 14083 2
Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках 12094 1
Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку 5205
Ф'юрі: з Усиком буде реванш Ф'юрі: з Усиком буде реванш 28796
Сокіл здолав Київ Кепіталз на останніх хвилинах гри у півфінальній серії чемпіонату України Сокіл здолав Київ Кепіталз на останніх хвилинах гри у півфінальній серії чемпіонату України 3613
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21721
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46888 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23377 7
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12876
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357453
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95889