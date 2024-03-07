Голанд — вище Роналду й Мессі за важливим показником у ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд забив у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Копенгагеном (3:1).

Для норвежця цей результативний удар став 41 у головному єврокубку за 37 матчів.

Нападник залишається єдиним гравцем у топ-50 бомбардирів ЛЧ, який в середньому забиває більше гола за гру - його показник дорівнює 1,1. Для порівняння Мессі забивав 0,79 м`яча за гру, а Роналду - 0,77.

На клубному рівні в Ерлінга поки що 216 голів у 251-му проведеному матчі (0,86).

Нагадаємо, що Манчестер Сіті встановив унікальне досягнення в ЛЧ.