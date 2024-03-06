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Спортинг - Аталанта 1:1: огляд матчу плей-оф Ліги Європи

У першій половині зустрічі команди обмінялися забитими голами
Вчора 23:30 89 0
Спортинг - Аталанта 1:1: огляд матчу плей-оф Ліги Європи
#Аталанта, #Спортинг

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з футболу португальський Спортинг зіграв внічию з італійською Аталантою.

Матч-відповідь відбудеться в Італії 14 березня.

Ліга Європи
1/8 фіналу, перший матч
6 березня

Спортинг - Аталанта 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Паулінью, 1:1 - 39 Скамакка

Варто зазначити, що завтра, 7 березня, буде зіграно ще 7 матчів 1/8 фіналу ЛЄ. Зокрема, Бенфіка Анатолія Трубіна прийматиме Рейнджерс.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня в Дубліні (Ірландія) на стадіоні Авіва.

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