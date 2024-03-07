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Аякс прийме Астон Віллу, Фіорентина зіграє з Маккабі: розклад матчів Ліги конференцій

Сьогодні 07:30 136 0
Аякс прийме Астон Віллу, Фіорентина зіграє з Маккабі: розклад матчів Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Аякс, #Лілль, #Фенербахче, #Фіорентина, #Ліга конференцій-2023/24, #Динамо Загреб

Джерело - Чемпіон.

7 березня, відбудуться вісім матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, амстердамський Аякс прийме бірмінгемську Астон Віллу.

Розклад перших матчів 1/8 фіналу

  • 19:45. Аякс - Астон Вілла
  • 19:45. Молде - Брюгге
  • 19:45. Олімпіакос - Маккабі Тель-Авів
  • 19:45. Штурм - Лілль
  • 22:00. Динамо Загреб - ПАОК
  • 22:00. Маккабі Хайфа - Фіорентина
  • 22:00. Рояль Уніон СЖ - Фенербахче
  • 22:00. Серветт - Вікторія Пльзень

*Указаний час - київський

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 14 березня.

Паралельно будуть зіграні ще 7 матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

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