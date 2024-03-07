Аякс прийме Астон Віллу, Фіорентина зіграє з Маккабі: розклад матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
7 березня, відбудуться вісім матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, амстердамський Аякс прийме бірмінгемську Астон Віллу.
Розклад перших матчів 1/8 фіналу
- 19:45. Аякс - Астон Вілла
- 19:45. Молде - Брюгге
- 19:45. Олімпіакос - Маккабі Тель-Авів
- 19:45. Штурм - Лілль
- 22:00. Динамо Загреб - ПАОК
- 22:00. Маккабі Хайфа - Фіорентина
- 22:00. Рояль Уніон СЖ - Фенербахче
- 22:00. Серветт - Вікторія Пльзень
*Указаний час - київський
Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 14 березня.
Паралельно будуть зіграні ще 7 матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.
Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).