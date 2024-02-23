У Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ

Джерело - Чемпіон.

У Будинку європейського футболу в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

8 команд, які виграли груповий етап ЛЄ дізналися суперників, які подолали раунд плей-оф.

Жеребкування 1/8 Ліги Європи-2023/2024:

Спарта - Ліверпуль

Марсель - Вільярреал

Рома - Брайтон

Бенфіка - Рейнджерс

Фрайбург - Вест Гем

Спортинг - Аталанта

Мілан - Славія

Карабах - Баєр

Перші матчі цієї стадії заплановані на 7 березня, матчі-відповіді відбудуться 14-го.

Варто зазначити, що команди однієї національної асоціації не можуть зіграти на цьому етапі змагань.

Раніше Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи.

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