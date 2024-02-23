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Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс: результати жеребкування 1/8 Ліги Європи

У Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ
Сьогодні 13:28 317 0
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс: результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
#Аталанта, #Баєр, #Бенфіка, #Брайтон, #Вест Гем, #Вільярреал, #Карабах, #Ліверпуль, #Ліга Європи, #Марсель, #Мілан, #Рейнджерс, #Рома, #Славія, #Спарта, #Спортинг, #Анатолій Трубін, #Фрайбург

Джерело - Чемпіон.

У Будинку європейського футболу в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

8 команд, які виграли груповий етап ЛЄ дізналися суперників, які подолали раунд плей-оф.

Жеребкування 1/8 Ліги Європи-2023/2024:

  • Спарта - Ліверпуль
  • Марсель - Вільярреал
  • Рома - Брайтон
  • Бенфіка - Рейнджерс
  • Фрайбург - Вест Гем
  • Спортинг - Аталанта
  • Мілан - Славія
  • Карабах - Баєр

Перші матчі цієї стадії заплановані на 7 березня, матчі-відповіді відбудуться 14-го.

Варто зазначити, що команди однієї національної асоціації не можуть зіграти на цьому етапі змагань.

Раніше Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи.

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