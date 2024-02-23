Джерело - Чемпіон.
У Будинку європейського футболу в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
8 команд, які виграли груповий етап ЛЄ дізналися суперників, які подолали раунд плей-оф.
Жеребкування 1/8 Ліги Європи-2023/2024:
- Спарта - Ліверпуль
- Марсель - Вільярреал
- Рома - Брайтон
- Бенфіка - Рейнджерс
- Фрайбург - Вест Гем
- Спортинг - Аталанта
- Мілан - Славія
- Карабах - Баєр
Перші матчі цієї стадії заплановані на 7 березня, матчі-відповіді відбудуться 14-го.
Варто зазначити, що команди однієї національної асоціації не можуть зіграти на цьому етапі змагань.
Раніше Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи.
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