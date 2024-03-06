Спортинг та Аталанта не виявили сильнішого в першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з футболу португальський Спортинг зіграв внічию з італійською Аталантою.
Гра завершилася з рахунком 1:1. У першій половині зустрічі команди обмінялися забитими голами.
Матч-відповідь відбудеться в Італії 14 березня.
Ліга Європи
1/8 фіналу, перший матч
6 березня
Спортинг - Аталанта 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 17 Паулінью, 1:1 - 39 Скамакка
Варто зазначити, що завтра, 7 березня, буде зіграно ще 7 матчів 1/8 фіналу ЛЄ. Зокрема, Бенфіка Анатолія Трубіна прийматиме Рейнджерс.
Нагадаємо, фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня в Дубліні (Ірландія) на стадіоні Авіва.