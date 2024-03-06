Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, український воротар Андрій Лунін вийде у стартовому складі Реала на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з РБ Лейпциг.

Початок - о 22:00 за київським часом. Перша гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь королівського клубу.

Став відомий стартовий склад мадридської команди на матч:

Реал: Лунін, Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді, Кроос, Вальверде, Тчуамені, Камавінга, Вінісіус Жуніор, Беллінгем.

Напередодні визначились перші учасники чвертьфінальної стадії турніру.

Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Реал - Лейпциг: де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів