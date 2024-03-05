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Артета: Арсенал може стати лідером АПЛ

Сьогодні 10:37 85 0
Артета: Арсенал може стати лідером АПЛ
Фото - Getty Images
#Мікель Артета, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Арсенал показав хороший результат у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги проти Шеффілда та побореться за лідерство в чемпіонаті.

Про це повідомив головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.

"Чудовий виступ та хороший результат для нас з урахуванням кількості голів та того, що ми зіграли "на нуль". Команда демонструє ознаки того, що хоче досягти більшого – це дуже позитивний момент.

Ми  грали проти дуже добре організованої команди, однак 3-4 рази зуміли здорово розкрити їхню оборону. Ми агресивно грали як з м’ячем, так і без м'яча.

Усе вирішує віра в гравців, у те, що вони здатні на щось подібне. Коли все йде добре, це додає їм упевненості та допомагає показувати чудову гру.

Так, ми можемо очолити таблицю в суботу, але є багато різних "якщо". Ми просто сподіваємося, що зможемо стати кращими, ніж були, та набрати більше очок, ніж минулого сезону. У нас зараз дуже хороша енергія. Коли перемагаєш – усе стає простіше, тож нам тепер потрібно зберегти динаміку", – сказав Артета.

Арсенал після зіграного матчу перебуває на третьому місці (61 очко), відставання від лідера Ліверпуля складає два бали.

У наступному турі "каноніри" в суботу, 9 березня, прийматимуть Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк.

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