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Визначились дати і час початку ігор 1/2 фіналу Кубку України

Фінал запланований на 15 травня
Сьогодні 12:43 250 0
Визначились дати і час початку ігор 1/2 фіналу Кубку України
Фото - УАФ
#Ворскла, #Полісся, #Чорноморець, #Шахтар, #Кубок України з футболу

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу визначилася з датами, місцем проведення та часом початку поєдинків півфіналів та фіналу розіграшу Кубку України сезону 2023-2024.

Про це повідомляють на сайті організації.

Розклад

1/2 фіналу

Шахтар (Донецьк) - Чорноморець (Одеса). 03.04.2024. Львів. Стадіон "Арена Львів". 18:00

Полісся (Житомир) - Ворскла (Полтава). 04.04.2024. Житомир. Центральний стадіон. 18:00

Фінал

15 травня. Рівне. Стадіон "Авангард"

Переможець 2 - переможець 1

Нагадаємо, у сезоні 2021-22 через повномасштабне вторгнення Росії в Україну фінал Кубку не відбувся. А у 2022-23 - не розігрувався.

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