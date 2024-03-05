Український арбітр може отримати звання Героя України посмертно

Джерело - Чемпіон.

Просто зараз відбувається збір підписів петиції про присвоєння Володимиру Безборотьку звання Героя України (посмертно). Станом на 5 березня зібрано 8914 підписів з 25 000 потрібних. Долучитися до збору можна до 16 квітня 2024 року.

Про його смерть у січні 2024 року повідомила Українська асоціація футболу.

"Володимир Безборотько працював у Асоціації футболу Чернівецької області та зробив вагомий внесок у популяризацію дитячо-юнацького футболу Буковини. Арбітр захищав Україну і загинув на Запорізькому напрямку. Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Володимира... Слава Герою! Вічна пам'ять...", – йдеться в повідомленні УАФ.

На момент смерті Володимиру було 27 років.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув фанат київського Динамо.