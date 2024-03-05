Шевченка-молодшого викличуть на матчі еліт-раунду Євро U-19

Гравець молодіжного складу Вотфорда - Крістіан Шевченко - отримає виклик до юнацької збірної України на матчі еліт-раунду Євро U-19.

Про це повідомили на Sport.ua.

Нападник замінить у заявці футболіста київського Динамо - Кирила Пашка, якого вже зараз називають новим Циганковим.

Головний тренер збірної України U-19 - Дмитро Михайленко - вірить у потенціал Крістіана та розраховує на активну участь молодого гравця у майбутніх матчах.

"Я на контакті з тренерами, з аналітиками Вотфорда. Дивився останні три гри його. У нього дуже гідний рівень, тому плануємо його викликати", - сказав наставник.

Зазначимо, що тренер юнацької збірної України може викликати лише 20 гравців на матчі еліт-раунду.

Нагадаємо, що напередодні Крістіан Шевченко отримав українське громадянство.

Молодий нападник народився в Лондоні у 2006 році. Кар'єру футболіста починав у академії Челсі, згодом перебрався в Тоттенгем, а влітку 2023-го став гравцем Вотфорда U-18. У грудні минулого року дебютував за команду U-21.