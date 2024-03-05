Джерело - UA-футбол.
Ювентус розглядає кандидатуру Тьяго Мотти на посаду головного тренера, що замінить Массіміліано Аллегрі.
Про це повідомляє football-italia.
Актуально: Судаков: Були пропозиції від Ювентуса та Наполі
Якщо нинішній наставник туринського клубу Аллегрі влітку все-таки залишить свою посаду, то керівництво Ювентуса хоче бачити Тьяго його наступником.
Нагадаємо, що контракт Мотти з Болоньєю діє лише до кінця поточної кампанії.
Напередодні в останньому турі Серії А Ювентус програв Наполі.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!