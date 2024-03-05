У туринців має бути зміна тренера

Ювентус розглядає кандидатуру Тьяго Мотти на посаду головного тренера, що замінить Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє football-italia.

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Якщо нинішній наставник туринського клубу Аллегрі влітку все-таки залишить свою посаду, то керівництво Ювентуса хоче бачити Тьяго його наступником.

Нагадаємо, що контракт Мотти з Болоньєю діє лише до кінця поточної кампанії.

Напередодні в останньому турі Серії А Ювентус програв Наполі.

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