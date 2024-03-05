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Ювентус знайшов заміну Аллегрі

У туринців має бути зміна тренера
Сьогодні 18:18 127 0
Ювентус знайшов заміну Аллегрі
#Ювентус, #Тіаго Мотта, #Массіміліано Аллегрі

Джерело - UA-футбол.

Ювентус розглядає кандидатуру Тьяго Мотти на посаду головного тренера, що замінить Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє football-italia.

Актуально: Судаков: Були пропозиції від Ювентуса та Наполі

Якщо нинішній наставник туринського клубу Аллегрі влітку все-таки залишить свою посаду, то керівництво Ювентуса хоче бачити Тьяго його наступником.

Нагадаємо, що контракт Мотти з Болоньєю діє лише до кінця поточної кампанії.

Напередодні в останньому турі Серії А Ювентус програв Наполі.

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