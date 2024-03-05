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Ярмолюк хоче зіграти за збірну України на Олімпіаді в Парижі

Сьогодні 07:27 127 0
Ярмолюк хоче зіграти за збірну України на Олімпіаді в Парижі
#Брентфорд, #Єгор Ярмолюк

Джерело - xsport.ua.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк зможе виступити на Олімпійських іграх-2024 в складі збірної України.

Про це повідомив футболіст у коментарі Setanta Sports.

За словами хавбека, клуб не чинитиме йому перешкод.

"Якщо тренер збірної буде на мене розраховувати, то думаю, що домовитись з клубом не буде питанням. Це не буде проблемою", – сказав Ярмолюк.

Українець в цьому сезоні зіграв у 18 матчах за Брентфорд: без результативних дій.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі.

Футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024 у Франції відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім олімпійського міста-господаря Парижа, матчі також відбудуться у Бордо, Десін-Шарп'є (поблизу Ліона), Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Варто зазначити, що в олімпійських футбольних турнірах повинні виступати лише футболісти молодші 23 років (додатково можна заявляти 3 гравців без вікових обмежень).

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