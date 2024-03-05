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Карпати переграли Скалу 1911 в контрольному матчі

Сьогодні 16:09 172 0
Карпати переграли Скалу 1911 в контрольному матчі
#Карпати, #Скала-1911, #Севлюш

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 березня, львівські Карпати святкували перемогу над стрийською Скалою 1911.

Зелено-білі здобули перемогу з рахунком 3:1. 

Останній контрольний поєдинок на Закарпатті Карпати проведуть у п’ятницю, 8 березня. Суперником команди Мирона Маркевича буде місцевий Севлюш із Виноградова.

Контрольний матч
5 березня

Карпати - Скала 1911 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Костенко, 1:1 - 19 Цень, 2:1 - 27 Саків, 3:1 - 65 Сидун

Склад Карпат у першому таймі: Кожухар, Полегенько, Векляк, Мизюк, Саків, Рябов, Чех, Підлепенець, Чачуа, Костенко, Іґор Невес.

Склад Карпат у другому таймі: Ільющенков, Романюк, Козік, Бабогло, Булеза, Клименко, Тлумак, Картушов, Шах, Фетько, Сидун.

Раніше Карпати анонсували товариський матч проти донецького Шахтаря.

Напередодні Карпати здобули вольову перемогу над Нивою у спарингу.  

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