Карпати зіграють з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Львівські Карпати анонсували товариський матч проти донецького Шахтаря.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зустріч відбудеться через два тижні - у суботу, 16 березня, на стадіоні "Україна".
Напередодні Карпати здобули вольову перемогу над Нивою у спарингу. Наразі львів'яни лідирують у чемпіонській групі Першої ліги, маючи 45 очок. У другій частині Першої ліги "зелено-білі" стартують домашнім матчем проти СК Полтава. Базовий день проведення гри 23 березня.
Раніше повідомлялося, що Карпати хочуть підсилитися двома легіонерами.