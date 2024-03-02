Карпати зіграють з Шахтарем

Гра відбудеться рівно за тиждень до відновлення сезону в Першій лізі

Джерело - Чемпіон.

Львівські Карпати анонсували товариський матч проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зустріч відбудеться через два тижні - у суботу, 16 березня, на стадіоні "Україна".

Напередодні Карпати здобули вольову перемогу над Нивою у спарингу. Наразі львів'яни лідирують у чемпіонській групі Першої ліги, маючи 45 очок. У другій частині Першої ліги "зелено-білі" стартують домашнім матчем проти СК Полтава. Базовий день проведення гри 23 березня.

Раніше повідомлялося, що Карпати хочуть підсилитися двома легіонерами.