Карпати здобули вольову перемогу над Нивою у спарингу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, львівські Карпати перемогли тернопільську Ниву у контрольному поєдинку.

Львів’яни здобули перемогу 2:1 завдяки м’ячам Артура Рябова та Юрія Тлумака. У складі тернополян гол забив Роман Волохатий.

Наступний спаринг карпатівці проведуть 5 березня проти стрийської Скали 1911. Раніше повідомлялося, що Карпати хочуть підсилитися двома легіонерами.

Карпати лідирують у чемпіонській групі Першої ліги, маючи 45 очок. У другій частині Першої ліги Карпати стартують домашнім матчем зі СК Полтава. Базовий день проведення гри 23 березня.

Тернопільська Нива знаходиться на 4 сходинці в турнірній таблиці групи Вибування і в наступній грі Першої ліги завітає в гості до команди Гірник-Спорт.

Контрольний матч

1 березня

Карпати (Львів) - Нива (Тернопіль) 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Волохатий, 1:1 - 70 Рябов, 2:1 - 85 Тлумак

Склад Карпат у першому таймі: Кожухар, Полегенько, Козік, Бабогло, Булеза, Чачуа, Чех, Підлепенець, Шах, Костенко, Іґор Невес.

Склад Карпат у другому таймі: Кожухар, Сухар, Векляк, Мизюк, Саків ,Рябов, Клименко, Картушов, Тлумак, Фетько, Сидун.

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