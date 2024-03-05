Керівництво Челсі визначилося з майбутнім Почеттіно

Челсі не планує змінювати головного тренера до завершення сезону.

Про це повідомляє The Guardian.

У випадку, коли Маурісіо Почеттіно вирішить залишити команду, "сині" підготували двох кандидатів на його заміну. Йдеться про наставника Спортинга Рубена Аморіма та Роберто де Дзебрі з Брайтона.

Відзначимо, що обома фахівцями цікавляться інші клуби Європи, зокрема Ліверпуль, який шукає заміну Юргену Клоппу.

Напередодні Челсі з Мудриком розписав мирову з Брентфордом Ярмолюка. Наразі "сині" посідають 11-те місце в англійській Прем'єр-лізі. Наступний матч команда зіграє 11 березня проти Ньюкасла.