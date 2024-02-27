Тренер Спортинга може очолити Челсі Мудрика

Наступний сезон клуб може розпочати з новим наставником

Челсі влітку може змінити головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Сині" стежать за роботою головного тренера Спортинга Рубена Аморіма. Фахівець може очолити клуб наступного сезону.

Відзначимо, що португальським наставником цікавляться інші клуби Європи, зокрема Ліверпуль. Його чинний контракт розрахований до літа 2026 року.

Рубен Аморім працює в Спортінгу з березня 2020-го. За цей час він виграв чемпіонат Португалії, суперкубок Португалії та двічі переміг в кубку.

Напередодні Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги.