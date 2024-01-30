Ліверпуль підшукав заміну Клоппу

Ліверпуль шукає нового головного тренера

Ліверпуль розглядає головного тренера Спортінга Рубена Аморіма як одного з кандидатів на заміну Юргена Клоппа.

Про це повідомляє Correio da Manhã.

Ліверпуль повинен буде заплатити близько 20 мільйонів євро за португальського тренера, але ця сума не є серйозною перешкодою для "мерсисайдців". Чинний контракт Аморіма діє до літа 2026-го.

Рубен Аморім працює в Спортінгу з березня 2020-го. За цей час він виграв чемпіонат Португалії, суперкубок Португалії та двічі переміг в кубку.

Нагадаємо, Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону.

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