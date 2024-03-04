Джерело - ФК Буковина.
Сьогодні, 4 березня, Буковина вирушила на другий навчально-тренувальний збір на Закарпаття.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Жовто-чорні, як і на першому зборі, базуватимуться у комплексі Камелот, що знаходиться неподалік Ужгорода.
На другий закарпатський збір, який триватиме 13 днів, вирушили:
- воротарі: Пономаренко, Степаненко, Каневцев;
- захисники: Солдат, Дворовенко, Гарькавенко, Новотрясов, Лопирьонок, Пець;
- півзахисники: Бодня, Будняк, Рябий А., Рябий Д., Гончарук, Книш, Духота, Прокопчук, Чайковський, Цурупін, Хамелюк, Шалфєєв, Фарасєєнко;
- нападники: Андрейчук, Палагнюк.
Заплановано проведення декількох контрольних матчів. 6 березня "жовто-чорні" зустрінуться з лідером Другої ліги - ФК Звягель, а 9 березня підопічні Мельничука проведуть спаринг з тернопільською Нивою. Завершить закарпатський етап підготовки до сезону Буковина 16 березня поєдинком проти ФК Хуст.
Нагадаємо, Буковина в останній контрольній грі здолала харківський Металіст - 2:1.