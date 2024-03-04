Джерело - ФК Буковина.

Сьогодні, 4 березня, Буковина вирушила на другий навчально-тренувальний збір на Закарпаття.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Жовто-чорні, як і на першому зборі, базуватимуться у комплексі Камелот, що знаходиться неподалік Ужгорода.

На другий закарпатський збір, який триватиме 13 днів, вирушили:

воротарі: Пономаренко, Степаненко, Каневцев;

захисники: Солдат, Дворовенко, Гарькавенко, Новотрясов, Лопирьонок, Пець;

півзахисники: Бодня, Будняк, Рябий А., Рябий Д., Гончарук, Книш, Духота, Прокопчук, Чайковський, Цурупін, Хамелюк, Шалфєєв, Фарасєєнко;

нападники: Андрейчук, Палагнюк.

Заплановано проведення декількох контрольних матчів. 6 березня "жовто-чорні" зустрінуться з лідером Другої ліги - ФК Звягель, а 9 березня підопічні Мельничука проведуть спаринг з тернопільською Нивою. Завершить закарпатський етап підготовки до сезону Буковина 16 березня поєдинком проти ФК Хуст.

Нагадаємо, Буковина в останній контрольній грі здолала харківський Металіст - 2:1.