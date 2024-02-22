Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Тоні Кроос відновив кар'єру в збірній Німеччини.
Про це він повідомив у інстаграмі.
"Хлопці, коротко і ясно: З березня я знову гратиму за Німеччину. Чому? Тому що мене попросив тренер збірної, я готовий до цього і впевнений, що команда на чемпіонаті Європи здатна на більше, ніж більшість людей зараз вважає!", - написав Кроос.
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17-й чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.
Нагадаємо, що Кроос оголосив про завершення кар'єри в Бундестім влітку 2021 року. Він провів за національну команду 106 матчів та забив 17 голів.
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