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Кроос оголосив про повернення в збірну Німеччини

Півзахисник Реала зробив оголошення в інстаграмі
Сьогодні 15:52 60 0
Кроос оголосив про повернення в збірну Німеччини
Фото: Getty Images
#Кроос, #Реал Мадрид, #Збірна Німеччини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Тоні Кроос відновив кар'єру в збірній Німеччини.

Про це він повідомив у інстаграмі.

"Хлопці, коротко і ясно: З березня я знову гратиму за Німеччину. Чому? Тому що мене попросив тренер збірної, я готовий до цього і впевнений, що команда на чемпіонаті Європи здатна на більше, ніж більшість людей зараз вважає!", - написав Кроос.

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Допис, поширений Toni Kroos (@toni.kr8s)

17-й чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Нагадаємо, що Кроос оголосив про завершення кар'єри в Бундестім влітку 2021 року. Він провів за національну команду 106 матчів та забив 17 голів.

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