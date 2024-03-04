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Мічел: Жироні не вистачало агресивності в атаці

У 27-му турі Ла Ліги Жирона несподівано програла Мальорці (0:1)
Сьогодні 12:18 91 0
Мічел: Жироні не вистачало агресивності в атаці
#Жирона, #Мічел Санчес

Джерело - as.com.

Жирона не змогла показати свою найкращу гру в матчі 27 туру Ла Ліги проти Мальорки (0:1).

Про це повідомив тренер жиронців Мічел.

"У нас було багато помилок і нам не вистачало агресивності в атаці. Було складно грати з таким вітром. Це був напружений та рівний матч. Ми продовжимо боротьбу за Лігу чемпіонів. Це наша мета, і ми не здамося.

Я розчарований результатом, але не ставленням команди. Гравці віддали всі сили на поле. Ми допустили кілька помилок, які коштували нам перемоги. Нам потрібно вчитися на цих помилках і ставати кращими. У нас попереду ще багато матчів, і ми будемо боротися за кожне очко. Нам потрібно зосередитися на наступній грі й постаратися здобути перемогу", — сказав Мічел.

Відзначимо, що українці Віктор Циганков та Артем Довбик відіграли весь матч проти Мальорки.

Жирона наразі продовжує утримувати другу сходинку чемпіонату Іспанії. Відставання від лідера Реала складає 7 очок. У наступному турі Прімери команда Мічела 9 березня прийме Осасуну.

Раніше повідомлялося, що Жирона готує трансфер гравця збірної України.

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