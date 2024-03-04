Мічел: Жироні не вистачало агресивності в атаці

Жирона не змогла показати свою найкращу гру в матчі 27 туру Ла Ліги проти Мальорки (0:1).

Про це повідомив тренер жиронців Мічел.

"У нас було багато помилок і нам не вистачало агресивності в атаці. Було складно грати з таким вітром. Це був напружений та рівний матч. Ми продовжимо боротьбу за Лігу чемпіонів. Це наша мета, і ми не здамося.

Я розчарований результатом, але не ставленням команди. Гравці віддали всі сили на поле. Ми допустили кілька помилок, які коштували нам перемоги. Нам потрібно вчитися на цих помилках і ставати кращими. У нас попереду ще багато матчів, і ми будемо боротися за кожне очко. Нам потрібно зосередитися на наступній грі й постаратися здобути перемогу", — сказав Мічел.