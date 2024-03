Нападник Болоньї Джошуа Зіркзе може змінити команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нідерландським форвардом вже тривалий час цікавиться Мілан. Також Арсенал та Манчестер Юнайтед проявляють інтерес до гравця.

Зазначається, що в колишнього клуба Зіркзе, Баварії, є право першочергового викупу нападника за 40 млн євро.

Not only #ACMilan (still interested as revealed last October): #Arsenal and #ManchesterUnited are among the clubs, which are monitoring #Bologna’s striker Joshua #Zirkzee. #BayernMunich could re-sign him if they pay the clause of 40M (valid only for Bayern). #transfers https://t.co/EbuIwdj8Sc