Манчестер Юнайтед відмовився від підписання нападника Штутгарта Гірассі

Джерело - Sport1.de.
Манчестер Юнайтед більше не розглядає варіант з підписанням форварда Штутгарта Серу Гірассі.
Про це повідомляє Sport1.
Англійський клуб вважає, що Гірассі - не той гравець, який необхідний команді у даній ситуації.
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу АПЛ
Манчестер Юнайтед звернув свою увагу на нападника Болоньї Джошуа Зіркзе, який тепер є однією з головних трансферних цілей клубу.
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