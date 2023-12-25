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Манчестер Юнайтед відмовився від підписання нападника Штутгарта Гірассі

Манчестер Юнайтед звернув свою увагу на нападника Болоньї Джошуа Зіркзе
Сьогодні 18:01 146 0
Манчестер Юнайтед відмовився від підписання нападника Штутгарта Гірассі
#Манчестер Юнайтед, #Штутгарт, #Серу Гірассі

Джерело - Sport1.de.

Манчестер Юнайтед більше не розглядає варіант з підписанням форварда Штутгарта Серу Гірассі.

Про це повідомляє Sport1.

Англійський клуб вважає, що Гірассі - не той гравець, який необхідний команді у даній ситуації.

  Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу АПЛ

Манчестер Юнайтед звернув свою увагу на нападника Болоньї Джошуа Зіркзе, який тепер є однією з головних трансферних цілей клубу.

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