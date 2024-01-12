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Арсенал хоче підписати екснападника Баварії

Зіркзе з Болоньї може продовжити кар'єру в АПЛ
Сьогодні 15:41 156 0
Арсенал хоче підписати екснападника Баварії
Фото Getty Images
#Болонья, #Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Лондонський Арсенал уважно стежить за нідерландським нападником італійської Болоньї Джошуа Зіркзе.

Про це повідомляє The Telegraph.

Болонья хоче отримати за свого 22-річного футболіста близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Хоч Арсеналу дійсно потрібен ще один форвард, трансфер Зіркзе навряд чи відбудеться в січні, адже в канонірів можуть виникнути проблеми з фінансовим фейр-плеєм. Проте лондонський клуб може спробувати підписати ексгравця Баварії наприкінці сезону.

В кампанії 2023/24 Джошуа Зіркзе провів 22 матчі за Болонью, відзначившись 8 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами.

Раніше Арсенал оцінив лідера Реал Сосьєдада.

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