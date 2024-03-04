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Стала відома оцінка Трубіна за матч проти Порту

Український голкіпер пропустив п'ять м'ячів
Сьогодні 08:39 214 0
Стала відома оцінка Трубіна за матч проти Порту
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - whoscored.com.

Порту розгромив Бенфіку в матчі 24-го туру чемпіонату Португалії (5:0).

Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін відіграв повний матч та отримав оцінку 5.6 від статистичного поталу WhoScored.

За матч українець зробив чотири сейви, віддав 28 передач, 17 з яких виявилися точними.

Найкращим гравцем поєдинку став футболіст Порту Галено (9.4). Він відзначився двома голами та віддав асист.

Для Анатолія це був 35 матч у сезоні, в яких він пропустив 34 голи, а 13 ігор відстояв "на нуль". Контракт воротаря чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.

Наразі Бенфіка посідає друге місце в турнірній таблиці національного чемпіонату з 58 очками після 24 зіграних матчів. 

Раніше підопічні Роджера Шмідта поступилися в лісабонському дербі Спортингу в межах першої гри 1/2 фіналу Кубку Португалії.

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