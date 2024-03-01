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Спортинг - Бенфіка 2:1: огляд матчу Кубку Португалії

Трубін вийшов у стартовому складі "орлів" та здійснив 2 сейви
Сьогодні 08:01 101 0
Спортинг - Бенфіка 2:1: огляд матчу Кубку Португалії
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Кубок Португалії, #Спортинг, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Спортинг здобув домашню перемогу над Бенфікою в першому матчі 1/2 фіналу Кубку Португалії.

 Матч-відповідь запланований на 3 квітня

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі "орлів" та здійснив 2 сейви.

Кубок Португалії з футболу
1/2 фіналу, 29 лютого
Перший матч

Спортинг - Бенфіка 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Гонсалвіш, 2:0 - 54 Дьокереш, 2:1 - 68 Аурснес

 Цей матч став для українця 34-м у цьому сезоні: Трубін пропустив 29 голів, 13 ігор відстояв "на нуль".

Контракт українського воротаря з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.

Раніше визначився суперник Бенфіки в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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