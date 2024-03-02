Результати матчів 24 туру німецької Бундесліги за 2 березня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 березня, відбулося 5 матчів у межах 24 туру німецької Бундесліги.

Зокрема, Бохум, за який виступає український захисник Іван Ордець, розгромно поступився РБ Лейпцигу. Українець вийшов у стартовому складі та забив у власні ворота. Для Ордеця цей матч став 17-м у складі Бохума цього сезону, на його рахунку одна гольова передача.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

24 тур, 2 березня

Бохум - РБ Лейпциг 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Віттек, 1:1 - 30 Ольмо, 1:2 - 68 Опенда, 1:3 - 71 автогол Ордець, 1:4 - 72 Поульсен

Гайденгайм - Айнтрахт 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 автогол Гімбер, 0:2 - 49 Нкунку, 1:2 - 59 Пірінгер

Дармштадт - Аугсбург 0:6 (0:5)

Голи: 0:1 - 2 Тіц, 0:2 - 12 Єнсен, 0:3 - 20 Демірович, 0:4 - 25 Варгас, 0:5 - 29 Демірович, 0:6 - 84 Тіц

Майнц - Боруссія Менхенгладбах 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Бургардт, 1:1 - 55 Нгуму

Уніон Берлін - Боруссія Дортмунд 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Адеємі, 0:2 - 90 Матсен

Сьогодні відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

19:30 Вольфсбург - Штутгарт

Напередодні Баварія на виїзді зіграла внічию з Фрайбургом.