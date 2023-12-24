Циганков і Довбик передали авто для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади

Джерело - Sport Arena.
Футболісти Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков передали автомобіль для потреб 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Про це повідомляє Sport Arena.
"Від командування 95-ї окремої десантно-штурмової бригади хочемо подякувати Артему Довбику та Віктору Циганкову за надання цього автомобіля, який буде більш ефективно допомагати виконувати завдання нашої бригади", – йдеться у зверненні від військових.
Нагадаємо, трансферна ціна Довбика зросла майже вдвічі.
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