Головне
Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів
Сьогодні 08:19 1085
Тарасюк та Мандзин виграли одиночний мікст на чемпіонаті України
Сьогодні 14:51 128
Миколенко - у трійці найкращих гравців АПЛ за зростом середньої оцінки від WhoScored
Сьогодні 13:31 247
Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії
Сьогодні 09:21 1848
Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії
Сьогодні 08:35 1057
Дюбуа достроково переміг Міллера
Вчора 22:07 1556
Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ
Вчора 21:26 1274
Хргович переміг де Морі у першому раунді
Вчора 19:36 872
Скапінцев підписав контракт з Нью-Йорк Нікс
Вчора 18:24 554
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Вчора 16:58 18514
Прямі трансляції

Циганков і Довбик передали авто для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади

Військові подякували гравцям Жирони за переданий автомобіль
Сьогодні 13:44 344 0
Циганков і Довбик передали авто для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади
Фото: Getty Images
#Жирона, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Sport Arena.

Футболісти Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков передали автомобіль для потреб 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомляє Sport Arena.

"Від командування 95-ї окремої десантно-штурмової бригади хочемо подякувати Артему Довбику та Віктору Циганкову за надання цього автомобіля, який буде більш ефективно допомагати виконувати завдання нашої бригади", – йдеться у зверненні від військових.

Нагадаємо, трансферна ціна Довбика зросла майже вдвічі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дюбуа достроково переміг Міллера Дюбуа достроково переміг Міллера 1556
Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ 1274
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам 1591
Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ 2008
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 18514
Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії 1848
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 26087
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14913 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52032 2
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4452
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8983 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84392