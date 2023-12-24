Циганков і Довбик передали авто для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади

Футболісти Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков передали автомобіль для потреб 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомляє Sport Arena.

"Від командування 95-ї окремої десантно-штурмової бригади хочемо подякувати Артему Довбику та Віктору Циганкову за надання цього автомобіля, який буде більш ефективно допомагати виконувати завдання нашої бригади", – йдеться у зверненні від військових.