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Іньєста став гравцем Емірейтс

Емірейтс підтвердив перехід Іньєсти
Сьогодні 09:41 159 0
Іньєста став гравцем Емірейтс
#Футбольні трансфери, #Андрес Іньєста

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Барселони Андрес Іньєста перейшов у ФК Емірейтс з ОАЕ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також клуб анонсував пресконференцію гравця, яка запланована на сьогодні, 9 серпня.

Попереднім клубом 39-річного Іньєсти був японський Віссел Кобе, за який він виступав з 2018 по 2023 рік.

Цього літа Андрес був близьким до переходу в Інтер Маямі, але трансферу завадили правила МЛС щодо зарплати.

Футболіст провів 134 матчі за Віссел Кобе, в його активі 26 голів та 25 асистів.

Повідомлялося, що Іньєста може перейти в Інтер Маямі.

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