Іньєста став гравцем Емірейтс

Джерело - Чемпіон.
Колишній півзахисник Барселони Андрес Іньєста перейшов у ФК Емірейтс з ОАЕ.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Також клуб анонсував пресконференцію гравця, яка запланована на сьогодні, 9 серпня.
Попереднім клубом 39-річного Іньєсти був японський Віссел Кобе, за який він виступав з 2018 по 2023 рік.
Цього літа Андрес був близьким до переходу в Інтер Маямі, але трансферу завадили правила МЛС щодо зарплати.
Футболіст провів 134 матчі за Віссел Кобе, в його активі 26 голів та 25 асистів.
Повідомлялося, що Іньєста може перейти в Інтер Маямі.
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