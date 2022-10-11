Іньєста: Хотів би повернутися до Барселони

Півзахисник Віссел Коб Андрес Іньєста має намір повернутися в Барселону після завершення кар'єри.

Про це повідомляє Gazzetta Delo Sport.

"Продовжу виступати у Віссел Кобе ще протягом року, а далі подивимось. Хотів би повернутися до Барселони, але не знаю яким чином: головним тренером, спортивним директором чи ще якось. Це мій дім", - сказав Іньєста