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Іньєста: Хотів би повернутися до Барселони

Сьогодні 14:40 78 0
Легендарний іспанець хоче повернутися в рідний клуб
Іньєста: Хотів би повернутися до Барселони
#Барселона, #Андрес Іньєста

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Віссел Коб Андрес Іньєста має намір повернутися в Барселону після завершення кар'єри.

Про це повідомляє Gazzetta Delo Sport.

"Продовжу виступати у Віссел Кобе ще протягом року, а далі подивимось. Хотів би повернутися до Барселони, але не знаю яким чином: головним тренером, спортивним директором чи ще якось. Це мій дім", - сказав Іньєста

Раніше Лапорта пообіцяв Мессі, що спробує повернути його в Барселону.

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