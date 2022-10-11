Іньєста: Хотів би повернутися до Барселони

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Віссел Коб Андрес Іньєста має намір повернутися в Барселону після завершення кар'єри.
Про це повідомляє Gazzetta Delo Sport.
"Продовжу виступати у Віссел Кобе ще протягом року, а далі подивимось. Хотів би повернутися до Барселони, але не знаю яким чином: головним тренером, спортивним директором чи ще якось. Це мій дім", - сказав Іньєста
Andrés Iniesta tells Gazzetta on his future: "I'll continue at Vissel Kobe for another year... and then we'll see. I would love to return to Barça". 🔵🔴 #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2022
"It's my home, but I still don't know in what way: head coach, sports director or something like that". pic.twitter.com/q705Ey7Cy2
Раніше Лапорта пообіцяв Мессі, що спробує повернути його в Барселону.