Джерело - Чемпіон.

Українські футболісти живуть у ліпших кліматичних умовах, тому грають краще, ніж російські.

Таку думку в інтерв’ю виданню Чемпіонат висловив відомий спортивний журналіст і коментатор Геннадій Орлов.

"Українська школа футболу завжди стояла високо - вище російської. Кліматичні умови такі! Там тепліше, і люди більше грають у футбол. У Росії ж він розвивається в основному в Москві, зараз ще в Петербурзі. А українські хлопці завжди були технічними і задавали тон скрізь, де б не грали", - наголосив він.

На думку коментатора, Росія, швидше, хокейна країна, оскільки зима там триває 8-9 місяців.

Як відомо, Геннадій Орлов народився у Харкові.

Нагадаємо, напередодні російського тенісиста Андрєя Рубльова дискваліфікували з турніру в Дубаї за те, що він визвірився на суддю.

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