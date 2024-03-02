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Баварія назвала суму, за яку готова відпустити провідного гравця до Реала

Сьогодні 14:26 211 0
Баварія назвала суму, за яку готова відпустити провідного гравця до Реала
Фото: Angelika Warmuth/dpa via AP
#Баварія, #Реал Мадрид, #Альфонсо Девіс

Джерело - Bild.

Реал і Баварія розходяться на 30 млн євро в оцінці Альфонсо Девіса.

Про це повідомляє видання Bild.

Баварія вважає, що продовжити контракт 23-річного захисника буде дуже складно, тому готова продати його цього літа. Мюнхенці готові відпустити канадця за 70 млн євро.

Водночас зазначається, що Реал готовий заплатити за бека не більше 40 млн. Якщо мюнхенці не пристануть на цю пропозицію, мадридці дочекаються 2025 року, коли Девіс стане вільним агентом.

У поточному сезоні Бундесліги Альфонсо провів 18 матчів, у яких відзначився 1 голом і 3 асистами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Баварія не може домовитися з Девісом щодо продовження контракту.

Також повідомлялось, що Барселона бажає перехопити Девіса у "вершкових".

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