Шевченко назвав розмір дефіциту бюджету УАФ

Джерело - Tribuna.

Після проведення аудиту стане зрозумілим, звідки взявся дефіцит бюджету в Українській асоціації футболу.

Про це президент УАФ Андрій Шевченко розповів у інтерв’ю виданню Tribuna.

Так, за його словами, станом на зараз дефіцит бюджету асоціації складає 105 мільйонів гривень. Проте, чому склалася така ситуація, наразі невідомо.

"Після аудиту стане зрозуміліше. Але потрібно почекати, оскільки робиться аудит за 9 років. І це не лише фінансовий аудит, а й операційний – аналізується адміністративна діяльність УАФ і це ускладнює процес", - наголосив він.

Чиновник запевнив, що про результати перевірки дізнаються всі.

Нагадаємо, Андрій Шевченко також розповів, що збірна України виступатиме у формі нового технічного спонсора – для цього УАФ вирішила зустрітися з потенційними кандидатами щодо майбутньої співпраці.

Перед цим стало відомо, що на рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро.