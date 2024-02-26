На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро

Журналістка розкрила деталі фінансової ситації в УАФ

Джерело - Чемпіон.

УАФ потрібно знайти додаткові фінансові надходження від УЄФА.

Про це повідомила журналістка Ольга Витак.

"Трохи футбольних новин з Будинку футболу. Нова команда УАФ прийняла усі справи. Боргів немає (Костюченко та Протасов молодці ), а ось витрати в найближчі два місяці дуже серйозні. Потрібно терміново знайти 1,5 – 2 млн євро до нових надходжень від УЄФА. Нове фінансування надійде тільки в квітні 2024-го. Тобто потрібно ще два місяці прожити. Станом на зараз на рахунках УАФ залишилось близько 2,5 млн євро і близько 1 млн доларів. Але, щоб скористатися цими коштами, потрібне обов’язкове погодження від УЄФА та ФІФА.

УАФ має насамперед пояснити міжнародним футбольним органам цільове використання цих коштів. За моєю інформацією, вже були відправлені відповіді листи, і УАФ чекає відповіді. Звичайно сьогоднішні витрати в УАФ є більшими, ніж можливості. Але для заробляння грошей, має працювати маркетинговий відділ та інші підрозділи. Потрібно знаходити спонсорів, фінансування без державного бюджету чи грошей УЄФА.

І взагалі мене дуже дивує, як раніше жили попередники без державного фінансування. Досі незрозуміло! Впевнена, що нове керівництво вирішить усі фінансові питання з УЄФА та ФІФА. І знайдуться кошти на відбудову знищених рф стадіонів в м.Ірпінь, спортивній базі стадіону Локомотив, інших спортивних об’єктів та на дитячі майданчики, яких так потребує майбутнє футбольне покоління", написала Витак.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!